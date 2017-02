Envases, embalajes y artes gráficas: por el camino de la actualización

El Gobierno cubano considera como estratégica el área de los envases y el embalaje, sobre todo para potenciar las industrias biofarmacéutica, agroalimentaria y turística, así como para lograr una mayor sustitución de importaciones, declaró José Álvarez Sandoval, viceministro de Industrias (Mindus), durante la inauguración del Salón Internacional Pacgraf 2017.

El evento, organizado en conjunto por el Grupo Empresarial Palco y la institución ferial Fira Barcelona Internacional, contó con cerca de 50 expositores provenientes de alrededor de una decena de países, y durante tres días constituyó el espacio perfecto para el intercambio directo de profesionales cubanos con empresas dedicadas a la fabricación de envases, embalajes, así como a las artes gráficas.

Se trata de la tercera feria profesional internacional que Palco organiza de forma conjunta con Fira Barcelona, con el fin de presentar nuevas soluciones y tecnologías en las materias referidas, y además servirá como una plataforma completa de exposiciones, conferencias y rondas de negocios con los principales compradores del país.

«Pretendemos que Pacgraf se convierta en uno de los eventos líderes en su materia de todo el Caribe y esperamos que, con la voluntad de Palco y Fira, la capital cubana se convierta en un espacio ferial de referencia internacional», declaró Ricardo Zapatero, director general de la institución catalana.

Por su parte, Abraham Maciques, director del Grupo Empresarial Palco, expresó que tanto este salón como los anteriormente realizados, tiene como objetivo trabajar en coordinación con Fira… para promover nuevas ferias que estén en correspondencia con las perspectivas de desarrollo de Cuba a partir de las nuevas estrategias que ha trazado la dirección del país respecto a la participación del capital extranjero en las ramas industrial, productiva y de servicios.

Maciques apuntó además, que a lo largo del año en curso tendrán lugar otras tres ferias, dedicadas a temáticas de servicios turísticos, energías renovables, seguridad y emergencias, todas ellas planificadas por Fira Barcelona en coordinación con los respectivos ministerios, siempre atendiendo a los planes de desarrollo particulares de cada uno de ellos.

Nada mejor que un buen compañero

En declaraciones exclusivas para Opciones, Ricardo Zapatero, director general del Fira Barcelona, explicó cómo ha sido el vínculo con Cuba, las características del trabajo de su institución, así como las perspectivas para seguir trabajando de conjunto con el Grupo Empresarial Palco.

Fira Barcelona, uno de los principales operadores de ferias del mundo, siempre en busca de nuevos mercados y países en donde exista potencial para organizar eventos de este tipo, comenzó su nexo con Cuba, motivada por el actual contexto estructural que da oportunidad para presentar productos y servicios de diferentes empresas del mundo, y ponerla en contacto directo con las autoridades cubanas.

Palco planteó con ellos la voluntad de realizar ferias temáticas por sectores profesionales para poder dar respuesta al mercado y a las necesidades del país de conocer determinados servicios y productos de empresas internacionales.

Mediante las coordinaciones hechas con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, se decidieron cuáles eran las áreas que querían priorizarse de acuerdo con las intenciones de Cuba, a partir del momento, Fira estableció un listado de ferias a poner en marcha.

La primera de ellas fue HostelCuba, sobre equipamiento de hotelería, y luego vino la Feria de Alimentos y después Parcgraf.

Zapatero recalcó la importancia de que cada una de las ferias sea «capitaneada» por uno o más ministerios, en dependencia al tema que tratará la misma, de forma que ellos puedan dar prioridad y hacer valer sus intereses.

Según Claire Gracia, directora de las ferias organizadas por Fira Barcelona en Cuba, su labor va más allá de la mera organización del evento, pues mediante el vínculo con los ministerios, y de acuerdo con sus respectivas necesidades, Fira… trata de crear lo que ellos denominan como business match, de forma que la parte cubana conozca a fondo las diversas propuestas de los expositores, y posteriormente intercambie con ellos durante la exposición.

«Nosotros estamos a la orden de los ministerios para buscar equipamiento, y tenemos como objetivo tratar de buscar expositores que no tengan todavía presencia en Cuba, con un capital de innovación alto, para que vengan a complementar la oferta que aquí aún no existe. Buscamos además que los compradores estén en contacto directo con los fabricantes, de manera que no hayan intermediarios», declaró.

Gracia explicó que todas las ferias que organiza Fira Barcelona en Cuba tienen carácter bianual, aunque se hará una excepción con HostelCuba, que se realizó en 2016, y también se celebrará este año entre los días 25 y 27 de abril.

En 2017, además de Hostel y Parcgraf, tendrán lugar por ese orden los salones Energías Renovables (30 mayo-1ro. junio) y Securtec (19-21 septiembre).

«Cuba se merece tener más empresas que vengan aquí, y les ofrezcan productos de última tecnología e innovación, ayudando a los cubanos a entender su funcionamiento. Además, como la Isla más grande del Caribe, podría convertirse en un centro de negocios para atraer posibles compradores e igualmente exportar productos cubanos», finalizó.