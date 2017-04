Semanario Económico y Financiero de Cuba

La llegada del Empress of the Sea reafirma el interés de compañías estadounidenses por sumarse al destino Cuba

El arribo al puerto habanero del crucero Empress of the Seas constituye una muestra de la imagen favorable de Cuba como destino y el creciente interés de compañías estadounidenses por sumarse a esta actividad.

El buque perteneciente a la compañía Royal CaribbeanCruises Ltd. con sede en Miami, uno de los mayores operadores mundiales de este tipo de embarcaciones, es el segundo de la corporación en atracar en la Terminal de Cruceros Sierra Maestra, y a bordo transporta 1 500 pasajeros, en su primer viaje Cuba.



La actividad crucerística es una de las modalidades en las que se aprecia un auge progresivo, y al respecto, el gerente general de Aries Transportes S.A, Angel Díaz, comentó a Prensa Latina que desde diciembre último se suscribió un contrato con esta compañía para la atención de sus barcos a la llegada a La Habana.



Agregó que uno de los mayores impedimentos para el normal desarrollo de esta actividad son las restricciones económicas, comerciales y financieras que impone el Gobierno estadounidense, con una incidencia directa en sus ciudadanos, que solo pueden abordar el buque si están contemplados dentro de las 12 categorías permitidas.



“El Empress of the Seas es el de mayor porte que arriba desde Estados Unidos”, dijo y añadió que pese a las dificultades que genera el cerco estadounidense el país cuenta con infraestructura adecuada con facilidades portuarias para buques y cruceros.



Díaz agregó que para esas funciones existen tres puertos principales en Cienfuegos, Santiago de Cuba y el de La Habana, donde se brinda atención a los barcos con una alta profesionalidad.



Por su parte, el vicepresidente general de negocios de Royal CaribbeanCruises, Jorge Delgado, expresó que desde el inicio de las conversaciones con la contraparte cubana -como corporación representante de varias marcas-, los diálogos fueron claros y transparentes.



Explicó que existen planes futuros para el desarrollo de infraestructuras, las cuales en su conjunto permitirán extender las posibilidades de los pasajeros en sus viajes a la Mayor de las Antillas, y añadió que se trata una industria compleja que no solo se ocupa de los pasajeros sino de cargas y suministros.



La vicepresidenta de excursiones globales, Roberta Jacoby, destacó que el primer viaje de Royal Caribbean fue con el buque AzamaraQuest, hace tres semanas y confirmó que todos los pasajeros estuvieron contentos con su estancia en el Isla, además adelantó que continuarán el desarrollo de iniciativas en función de los intereses de los pasajeros.



Royal CaribbeanCruises Ltd. Royal Caribbean es la cuarta compañía de Estados Unidos que viaja al archipiélago cubano en esta modalidad, anteriormente lo hicieron CarnivalCruise Line,enmarzo de 2016, y Pearl Seas Cruise, en enero pasado, además de NorwegianCruise Line Holding NCLH, el nueve de marzo último.