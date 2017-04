Llama Cuba en ONU a apoyar desarrollo sostenible

Cuba demandó en la Asamblea General de la ONU voluntad política para movilizar los recursos financieros necesarios para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

En un evento de alto nivel para discutir la financiación de la Agenda, la representante permanente alterna cubana, Ana Silvia Rodríguez, llamó a garantizar los recursos de una manera previsible y sin condicionamientos, en aras de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para cumplir la ambiciosa meta del progreso inclusivo.



De acuerdo con la Diplomática, esos esfuerzos deben contar con el respaldo de las naciones industrializadas, sobre todo en sectores clave como la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), la cooperación financiera internacional y la cooperación norte-sur.



“Se han constatado progresos en estas áreas, no obstante, aún resultan insuficientes. Los flujos financieros públicos internacionales no alcanzan los compromisos asumidos y siguen siendo insuficientes para cubrir las brechas de financiación de las inversiones públicas para el desarrollo sostenible”, precisó.



Rodríguez señaló además que muchos donantes aún no cumplen los compromisos de la AOD y el crecimiento del comercio se ha desacelerado significativamente.



En el foro de alto nivel convocado por el presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, la Embajadora cubana también se refirió a la urgencia de promover un sistema multilateral de comercio universal, basado en normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo.



“Sin embargo, aún persisten medidas coercitivas unilaterales contra países en desarrollo, que les impiden su crecimiento económico inclusivo y el avance hacia el progreso sostenible”, dijo.



Para Cuba, resta mucho por hacer en el marco de las Naciones Unidas para lograr un mayor impulso y resultados palpables en materia de financiación para el desarrollo. (Prensa Latina)