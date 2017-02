Cadenas de suministros exigen eficiencia económica al por mayor

Anuncian creación de una nueva tienda mayorista para el sector no estatal

La creación en la capital cubana de una nueva tienda mayorista para el suministro de productos del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), destinada en particular a las cooperativas no agropecuarias y a trabajadores por cuenta propia que atienden actividades priorizadas, es uno de los proyectos que responde al interés del país por lograr una logística integrada.

La propuesta, que contribuye a garantizar la cadena de abastecimiento de mercancías y materias primas al creciente sector no estatal, posibilitará enfrentar algunas de las principales dificultades que hoy tiene el mercado mayorista como son la falta de disponibilidad de productos, la insatisfecha demanda en calidad y variedad de la oferta y la poca gestión de los inventarios.

La viceministra primera del Mincin, Odalys Escandell García, precisó que el incremento de la red de tiendas será un proceso gradual pues prevén también que se acondicionen y alisten para ofrecer al cliente el servicio de transportación, hoy tan demandado.

“En la medida que se logre mayor integralidad en las cadenas de suministros, las mayoristas deben tener una mejor gestión”, afirmó la funcionaria al explicar que aún cuando existe un mercado para las ventas al por mayor, este es aún insuficiente sobre todo para el creciente sector no estatal (esencialmente cooperativas y trabajadores particulares), teniendo en cuenta la variedad y volúmenes que requieren cada vez más.

Ello en definitiva debe aliviar la carga que hoy recae en la red minorista, a donde acuden las nuevas formas de gestión económica del país, por lo cual se impone lograr que el abastecimiento fluya de otra manera, es decir, todo un reordenamiento que debe ejecutarse en cuatro años.

No obstante, el encuentro no se circunscribió solo a esa esfera pues es la empresa estatal la que lleva las riendas de la economía nacional y a la cual compete en demasía el estado actual, desarrollo y perspectivas de la logística de almacenes, que no solo depende del ordenamiento y las capacidades para encauzarlo, sino de los recursos financieros.

Hoy se reconoce la existencia de varias reglamentaciones que facilitan a las formas no estatales de gestión, tras asumir el arrendamiento de locales de la gastronomía y los servicios, adquirir bienes al mayoreo. En 2016, por ejemplo, estos nuevos actores económicos autorizados a acceder a ese mercado efectuaron compras por más de 18 000 000 de pesos, según la suma de las dos monedas (CUP y CUC).

Una cifra que, según los expertos, dista bastante de las necesidades y la capacidad de compra de las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.

Durante el III Taller Nacional de Logística de Almacenes (Logal), recién organizado por el Mincin y efectuado en el Museo Nacional de Bella Artes, en La Habana, se evaluaron propuestas, recomendaciones y proyectos de diversa índole, y se propició un fructífero intercambio de experiencias entre directivos, especialistas, técnicos y trabajadores relacionados con esa vital actividad, para promover los conocimientos y, sobre todo, generalizar las mejores experiencias en esa materia.

Como medidas que solucionen los problemas que aún gravitan en esta esfera, se señalan, entre otras, una política de concentración de compras de importación desde 2013, con el fin de minimizar costos logísticos a los clientes, acercar los productos a los territorios donde está la demanda y permitir que las comercializadoras mayoristas dispongan de un nivel de inventarios para la economía.

También se garantizan recursos financieros en el plan de las comercializadoras mayoristas para lograr mayor presencia de productos de amplia demanda y empleo difundido en entidades de la economía, incluidas las cooperativas, y se prioriza el uso eficiente de la facultad de las empresas para vender el excedente del encargo estatal, así como la posibilidad a la base productiva de la Agricultura de transferir de forma mayorista el volumen no contratado por el Estado.

Otras acciones se relacionan con la necesidad de vender productos en grandes formatos (pollo en cajas y leche en polvo en sacos) y la aprobación de precios en CUC para los mismos, la modificación del valor de varios alimentos para fortalecer la capacidad de compra del peso cubano, la aplicación de descuentos a las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores particulares y el abastecimiento y vinculación directa de productores y comercializadoras mayoristas con el sector no estatal.

Entre las propuestas acordadas en el taller Logal 2017 destaca la de trabajar en la elaboración de un marco regulatorio para las cadenas logísticas, que permita, sobre todo, asegurar el abastecimiento oportuno y en tiempo para el más eficaz desempeño socioeconómico de país.

Comercio mayorista a la orden

El director de Logística de Almacenes del Mincin, Pedro J. Núnez Samé, se refirió al reordenamiento del comercio mayorista y sus vínculos con la logística de aseguramiento a las formas de gestión no estatal.

En una ponencia sobre la temática, expuso la necesidad de una logística integrada con enfoque de cadena de suministro en el comercio mayorista y propuso entre las medidas para su desarrollo y el acceso de las formas de gestión no estatal al abastecimiento de mercancías y materias primas, lograr la mejor complementariedad en la importación o la producción nacional para facilitar un adecuado flujo desde el origen hasta el cliente final.

“Esta coordinación -explicó- debe ser integral, abarcando costos, calidad, variedad, innovación, especificaciones técnicas y otros parámetros mediante la planificación colaborativa entre todos los actores que garanticen una debida sincronización de los planes de cada uno.”

Al subrayar que la logística es mucho más que transporte y almacén, señaló que la tendencia actual se expresa en el concepto “puerta a puerta” por la gestión de empresas especializadas (los operadores logísticos) con amplio uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), donde el demandante se relaciona con un solo interlocutor en toda la cadena.

Desde 2012 el Mincin trabaja en el diseño de la Política para el Comercio Mayorista; con ese fin realizó el diagnóstico de su situación actual y se presentó en 2014 el proyecto de la misma, cuyo objetivo es establecer las regulaciones para el desarrollo de la actividad en la rama de alimentos, otros bienes de consumo, intermedios, de capital y servicios, teniendo en cuenta en el nuevo escenario la incorporación de otras formas de gestión y la gradual eliminación de la dualidad monetaria.

Se concluyó además que la Política para el Comercio Mayorista responde a la necesidad de incrementar la eficiencia en la actividad, con niveles de abastecimiento e inventarios adecuados, aprovechando al máximo los recursos, la experiencia acumulada y las capacidades instaladas.

Su alcance incluye a las entidades de la economía nacional que participan en el comercio mayorista, ya sean de la producción y los servicios, la importación y la exportación, así como las vías de aseguramiento a todas las formas de gestión presentes en las actuales condiciones en que opera el país.

Al precisar algunas de las limitaciones e insuficiencias que ha enfrentado el comercio mayorista, el directivo explicó que se trata de un mercado desabastecido, que no garantiza oportunamente la continuidad de las producciones y servicios, ni la satisfacción de la demanda.

“Además -precisó- no existe un mercado mayorista especializado de productos al cual concurran todas las personas jurídicas y naturales, y el insuficiente conocimiento de la demanda por los productores y comercializadores no permite identificar las necesidades de la economía nacional y establecer las prioridades de la producción y la importación.”

Tampoco se satisface la demanda del mercado por variedad y calidad, y se padece de obsolescencia tecnológica y de poco rigor en la gestión de inventarios, atendiendo a la trazabilidad de los productos; mientras que las entidades que cuentan con canales de distribución, no explotan al máximo las potencialidades de sus capacidades para una circulación eficiente y un enfoque de cadenas de suministro.

En la lista de problemas se citan la insuficiente cantidad de operadores logísticos y la falta de integralidad para garantizar de forma eficiente los procesos de almacenamiento y transportación de mercancías, así como el poco rigor en la aplicación de las normas elementales de conservación y almacenamiento, y la exigua adopción de las reglas de la mercadotecnia por falta de preparación y conocimiento de los gestores de venta.

Se suman a las calamidades, la falta de integralidad y optimización en la explotación de los equipos, medios de manipulación, almacenamiento y transporte, los cuales muestran bajo coeficiente de disponibilidad técnica; además de la poca aplicación de la ciencia, la técnica, la tecnología de avanzada y la gestión de la información para la toma de decisiones y el escaso empleo del comercio electrónico.

En sus conclusiones, el experto subraya que aún las decisiones y medidas adoptadas resultan insuficientes para cubrir los requerimientos de la economía en general y, en particular, del sector no estatal, por lo cual se insta a avanzar con agilidad en la implementación de formas de comercialización mayorista, tal como lo asume hoy el Mincin, por su incidencia en el desarrollo futuro de la logística en el país.